На Закарпатті офіційно підтвердили COVID-штам Дельта

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на слова головного лікаря обласної інфекційної лікарні Михайла Поляка заявив, що на Закарпатті підтвердили штам коронавірусу Дельта, повідомляє Кореспондент.

"Мова йде про сім'ю, яка повернулися в Закарпаття з Росії. Це сім'я, яка приїхала в область з Санкт-Петербурга до родичів. Чоловік раніше перехворів Дельта-штамом в Росії, а ось його дружина вже хворіла тут і два тижні провела в реанімації інфекційної лікарні. Крім того з такими ж симптомами до лікарні потрапили і батьки цього закарпатця.

Швидше за все, заразилася від чоловіка, а його батьки вже від нього. Дуже важко проходило лікування. Саме тому ми направили їх аналізи на Київ, а вже звідти їх направили на дослідження з Європейською лабораторією, де сьогодні підтвердили наявність у наших пацієнтів штаму Дельта", - сказав він.

Зараз пацієнтки вже виписані з лікарні і знаходяться вдома.

"Ми запідозрили у них саме штам" Дельта "через тяжкий перебіг хвороби, яка у людей такого віку протікає зазвичай легше, а тут молода жінка два тижні провела в реанімації! Ну і додало впевненості те, що вони повернулися з Росії, де повно штаму Дельта. І відразу батьки її чоловіка з такими ж симптомами до нас потрапили", - зазначив Поляк.

Відзначається, що зразки для дослідження штаму надали в лабораторію ще 24 червня, але результати отримали лише зараз.