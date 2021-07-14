Служба безпеки України (СБУ) викрила два міжнародні канали контрабанди цифрових виробів та коштовностей відомих брендів, повідомляє РБК-Украина.

Зловмисники намагалися з﻿﻿авезти через міжнародний аеропорт "Бориспіль" товари на понад 30 млн гривень.

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За інформацією правоохоронців, щоб не сплачувати мит﻿о, контрабандисти переправляли вантаж від виглядом відправлень з особистими речами.﻿

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Під час слідчих дій у "посилках" ділків було виявлено понад 4 700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки, а також партію брендових ювелірних виробів.﻿

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Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок тютюну для кальяну та 715 кг тютюнових сумішей.﻿

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Встановлено, що зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу та ЄС.﻿

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За оперативними даними, контрабандну продукцію ділки планували реалізувати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.﻿

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Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.

Автор: Марія Кучерявець