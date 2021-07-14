В аеропорту "Бориспіль" виявили контрабанду Apple на 30 млн гривень
Служба безпеки України (СБУ) викрила два міжнародні канали контрабанди цифрових виробів та коштовностей відомих брендів, повідомляє РБК-Украина.
Зловмисники намагалися завезти через міжнародний аеропорт "Бориспіль" товари на понад 30 млн гривень.
За інформацією правоохоронців, щоб не сплачувати мито, контрабандисти переправляли вантаж від виглядом відправлень з особистими речами.
Під час слідчих дій у "посилках" ділків було виявлено понад 4 700 одиниць ексклюзивної цифрової техніки, а також партію брендових ювелірних виробів.
Крім того, у відправленнях контрабандистів виявлено незадекларовані 168 упаковок тютюну для кальяну та 715 кг тютюнових сумішей.
Встановлено, що зловмисники налагодили канали незаконного переміщення в Україну електронних товарів і тютюнових виробів з країн Близького Сходу та ЄС.
За оперативними даними, контрабандну продукцію ділки планували реалізувати через афілійовані точки оптової та роздрібної торгівлі.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконної діяльності.
Автор: Марія Кучерявець