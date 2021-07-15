Виявлена втрачена гробниця Олімпіади

На півночі Греції виявили втрачену гробницю Олімпіади - дружини царя Македонії Філіпа і матері Олександра III Великого, повідомляє УНИАН.

Про це заявив почесний професор археології Афанасіос Бідас, передає видання Pontos News﻿.

Довжина гробниці становить 22 метри. Поховання розташоване недалеко від стародавньої Підни і є найбільшою македонською усипальницею, виявленою на сьогодні. Останні дослідження показали, що вона була побудована в IV столітті до нашої ери.

фото Pontos News

"Навесні 316 року до нашої ери після драматичної семимісячної облоги міста Підни Олімпіада, дружина Філіпа II, здалася Кассандру, який судив її як зрадника в інсценованому суді, не давши їй права на виправдання. Потім він убив її. Ймовірно, родичі з правлячого класу поховали її поруч зі своїми маєтками на території сучасного району Корінос" , - пояснив Бідас.

фото Pontos News

На його думку, ключовим свідченням того, що поховання було жіночим, є похоронна мармурова посудина - оссуарій. Воно було орієнтоване головою на схід, а так ховали тільки грецьких жінок з королівських сімей. Також на типове поховання членів королівських сімей вказує наявність відразу трьох внутрішніх похоронних камер.

фото Pontos News

Ще одним доказом своєї теорії Бідас вважає три епітафії, виявлені у 2019 році. Професор називає їх "каталітичним підтвердженням" того, що в гробниці Кориноса знаходиться прах Олімпіади.