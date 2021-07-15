Виявлена втрачена гробниця Олімпіади

На півночі Греції виявили втрачену гробницю Олімпіади - дружини царя Македонії Філіпа і матері Олександра III Великого, повідомляє УНИАН.

Про це заявив почесний професор археології Афанасіос Бідас, передає видання Pontos News﻿.

Довжина гробниці становить 22 метри. Поховання розташоване недалеко від стародавньої Підни і є найбільшою македонською усипальницею, виявленою на сьогодні. Останні дослідження показали, що вона була побудована в IV столітті до нашої ери.

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фото Pontos News
"Навесні 316 року до нашої ери після драматичної семимісячної облоги міста Підни Олімпіада, дружина Філіпа II, здалася Кассандру, який судив її як зрадника в інсценованому суді, не давши їй права на виправдання. Потім він убив її. Ймовірно, родичі з правлячого класу поховали її поруч зі своїми маєтками на території сучасного району Корінос", - пояснив Бідас.
фото Pontos News
фото Pontos News

На його думку, ключовим свідченням того, що поховання було жіночим, є похоронна мармурова посудина - оссуарій. Воно було орієнтоване головою на схід, а так ховали тільки грецьких жінок з королівських сімей. Також на типове поховання членів королівських сімей вказує наявність відразу трьох внутрішніх похоронних камер.

фото Pontos News
фото Pontos News

Ще одним доказом своєї теорії Бідас вважає три епітафії, виявлені у 2019 році. Професор називає їх "каталітичним підтвердженням" того, що в гробниці Кориноса знаходиться прах Олімпіади.

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