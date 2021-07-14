Синоптики дали прогноз до кінця липня: чи чекати пекельної спеки

Згідно з прогнозами, аномальна спека в Україні очікується до кінця цього тижня, а остання декада липня буде з помірними літніми градусами, повідомляє РБК-Украина.

Погода в Україні﻿ після аномальної спеки, яка очікується на цьому тижні, зміниться. Синоптики прогнозують, що температура знизиться до комфортних літніх градусів і буде такою до самого кінця місяця.

На заході з 19-21 липня і до кінця місяця температура знизиться до +21+23 градусів, на інші території більш свіже повітря прийде на 1-2 дні пізніше.

З 24-25 липня температура знову підвищиться, але не до критичних значень - до кінця місяця очікується +26+31. Опадів буде небагато - переважно сухо.

Синоптик Наталка Діденко також прогнозує, що спека в Україні почне спадати вже 20 липня.

В Українському гідрометцентрі вважають, що пік спеки очікується 14-17 липня, але вже з 16-го числа більш свіже повітря почне заходити із Заходу. За прогнозом Gismeteo, 21-22-го числа посвіжіє на сході і півдні країни.

Прогноз на липень від Гідрометцентру говорить, що середня місячна температура передбачається 20-25 градусів, а в Карпатах 16-18 градусів, що близько до кліматичної норми.

"Місячна кількість опадів очікується 34-91 мм, в Карпатах і місцями на Прикарпатті 103-155 мм, що в межах кліматичної норми" , - додали в пресслужбі відомства.

Автор: Світлана Мащенко