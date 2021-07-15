Європа зробила перші кроки до цифрового євро

Європейський центральний банк (ЄЦБ) зробив перші кроки до віртуальної валюти і схвалив проєкт створення цифрового євро. ЄЦБ вважає, що в інтернет-епоху у європейців повинен бути зручний доступ до безпечних грошей - про це написано на офіційному сайті організації, повідомляє Лента.Ру.

Найближчі два роки займе дослідження, в результаті якого визначаться принципи розробки і поширення віртуальної валюти ЄС. Значно допоможуть у цьому результати експериментів, які проводилися останні дев'ять місяців ЄЦБ і банками єврозони.

У планах регулюючого органу - зробити цифрове євро одночасно легким у використанні і невразливим для шахраїв, і поки що для цього не знайшлося ніяких технологічних перешкод. Крім того, віртуальне євро буде екологічніше інших криптовалют. ЄЦБ заявляє, що для виконання десятків тисяч транзакцій у секунду буде потрібно в багато разів менше енергії, ніж, наприклад, біткоїну.

Однак остаточне рішення щодо запуску в оборот поки не прийнято і буде оголошено пізніше. У будь-якому випадку цифровий варіант не витіснить фізичні гроші, а буде доповнювати їх.