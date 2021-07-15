У Харківській області зіпсували майже 10 тисяч доз вакцини
У Харківській області зафіксовано факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer, внаслідок чого зіпсувалися понад 9,3 тис. доз, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer при отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз). Отримання кожної партії, що надходить до складу, фіксується на відео, яке потім направляється до ДП "Укрмедпостач", - ідеться в повідомленні.
Для з'ясування ситуації 1 липня 2021 року було спрямовано листи до ДП "Укрмедпостач" і МОЗ України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування було переміщено в зону карантину і згодом повернуто до ДП "Укрмедпостач".
"Вакцини із зафіксованим порушенням транспортування не були поставлені на облік до Харківської області. Харківська обласна державна адміністрація разом з Департаментом охорони здоров’я ХОДА пильно стежить за дотриманням усіх вимог транспортування та зберігання доз вакцин та в жодному разі не допустить використання протермінованих вакцин та вакцин з порушенням холодового ланцюга транспортування у вакцинуванні населення Харківської області", - йдеться в повідомленні.