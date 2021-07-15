У Харківській області зіпсували майже 10 тисяч доз вакцини

У Харківській області зафіксовано факт порушення холодового ланцюга транспортування вакцини Comirnaty/Pfizer, внаслідок чого зіпсувалися понад 9,3 тис. доз, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"30 червня 2021 року ДП "Укрмедпостач" поставили до КП ХОР "Обласний аптечний склад" 21 тис. 600 доз вакцини Comirnaty/Pfizer при отриманні вакцин на складі було зареєстровано порушення холового ланцюга транспортування вакцини у двох контейнерах (9360 доз). Отримання кожної партії, що надходить до складу, фіксується на відео, яке потім направляється до ДП "Укрмедпостач", - ідеться в повідомленні.

Для з'ясування ситуації 1 липня 2021 року було спрямовано листи до ДП "Укрмедпостач" і МОЗ України. Вакцини з виявленням порушення холодового ланцюга транспортування було переміщено в зону карантину і згодом повернуто до ДП "Укрмедпостач".