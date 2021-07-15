Бойко вирішив замість допиту в СБУ зустрітися з виборцями
Співголова фракції "Опозиційна платформа за життя" Юрій Бойко заявив, що не збирається йти на допит в СБУ з приводу ухвалення Харківських угод, повідомляє УНИАН.
Про це він сказав в коментарі журналістам з приводу виклику його і ще кількох депутатів на допит щодо ухвалення в парламенті Харківських угод.
Він зазначив, що нинішня влада намагається свої економічні провали
"закрити видовищами" і додав, що нинішня ситуація, коли він дізнається про виклик на допит зі ЗМІ, нагадала йому ситуацію 2005 року, коли виклики в суд
"роздавали нам через пресу, через Інтернет".
За словами Бойка, це своєрідний
"психологічний тиск, але ми до цього звикли і на нього вже не реагуємо". Він зазначив, що не піде на допит, бо в нього на цей період вже заплановані зустрічі з виборцями.
"Як же я піду на допит, коли в мене зустріч з виборцями запланована, і я не збираюся відміняти її, бо комусь надумалось на якусь дату викликати мене на допит у справі 12-річної давнини", - підкреслив він.
Як відомо, Служба безпеки України викликала на допит Юрія Бойка і ще кількох депутатів з приводу ухвалення в парламенті Харківських угод.
12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод та ратифікації їх Верховною Радою у 2010 році.
Провадження відкрито за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.