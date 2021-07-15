Бойко вирішив замість допиту в СБУ зустрітися з виборцями

Співголова фракції "Опозиційна платформа за життя" Юрій Бойко заявив, що не збирається йти на допит в СБУ з приводу ухвалення Харківських угод, повідомляє УНИАН.

Про це він сказав в коментарі журналістам з приводу виклику його і ще кількох депутатів на допит щодо ухвалення в парламенті Харківських угод.

Він зазначив, що нинішня влада намагається свої економічні провали "закрити видовищами" і додав, що нинішня ситуація, коли він дізнається про виклик на допит зі ЗМІ, нагадала йому ситуацію 2005 року, коли виклики в суд "роздавали нам через пресу, через Інтернет" .

За словами Бойка, це своєрідний "психологічний тиск, але ми до цього звикли і на нього вже не реагуємо" . Він зазначив, що не піде на допит, бо в нього на цей період вже заплановані зустрічі з виборцями.

"Як же я піду на допит, коли в мене зустріч з виборцями запланована, і я не збираюся відміняти її, бо комусь надумалось на якусь дату викликати мене на допит у справі 12-річної давнини" , - підкреслив він.

Як відомо, Служба безпеки України викликала на допит Юрія Бойка і ще кількох депутатів з приводу ухвалення в парламенті Харківських угод.

12 березня СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом підписання Харківських угод та ратифікації їх Верховною Радою у 2010 році.

Провадження відкрито за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.