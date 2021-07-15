Брак магнію в організмі: к чему приводит

Як проявляється нестача магнію в організмі? Перш за все, тривожними симптомами є постійна втома і перепади настрою, запаморочення і погана координація, втрата апетиту, нудота і блювота, запори, головний біль, м'язові судоми й оніміння рук і ніг, випадання волосся і ламкість нігтів та інше, повідомляє Dr. Berg.

Де взяти магній для організму, якщо виявилася нестача магнію? Які симптоми нестачі магнію? У яких продуктах він міститься? Брак магнію в організмі призводить до плачевних наслідків, тому не можна допускати його дефіциту. Відповіді дивіться далі у відео.