Бюджетна декларація: коли українські зарплати наздоженуть польські
Верховна Рада схвалила в цілому урядову Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, яка передбачає поступове підвищення заробітних плат в Україні, повідомляє УНИАН.
За це рішення проголосували 269 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.
Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:
- з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;
- з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;
- з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;
- з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.
Також планується поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:
- у 2022 році - 15 258 гривень;
- у 2023 році - 17 159 гривень;
- у 2024 році - 19 063 гривень.
В еквіваленті євро мінімальна зарплата в Україні зараз становить 183 євро, а середня – 460 євро. Це найнижчий показник серед усіх країн Європи.
Наприклад, у сусідній Польщі, рівень заробітної плати втричі більший, ніж у нашій країні. Мінімальна зарплата там становить 610 євро, а середня - 1200 євро.
Згідно з прийнятою бюджетною декларацією, у 2024 році в перерахунку на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня – 575 євро.
Такими темпами українські зарплати наздоженуть польські через 18 років за умови, що польські зарплати не зростатимуть.