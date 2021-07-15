Бюджетна декларація: коли українські зарплати наздоженуть польські

Верховна Рада схвалила в цілому урядову Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, яка передбачає поступове підвищення заробітних плат в Україні, повідомляє УНИАН.

За це рішення проголосували 269 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Бюджетна декларація передбачає підвищення мінімальної зарплати в Україні з нинішніх 6000 гривень до:

з 1 січня 2022 року - 6500 гривень;

з 1 жовтня 2022 року - 6700 гривень;

з 1 січня 2023 року - 7176 гривень;

з 1 січня 2024 року - 7665 гривень.

Також планується поступове збільшення середньомісячної зарплати з нинішніх 15 тисяч гривень до:

у 2022 році - 15 258 гривень;

у 2023 році - 17 159 гривень;

у 2024 році - 19 063 гривень.

В еквіваленті євро мінімальна зарплата в Україні зараз становить 183 євро, а середня – 460 євро. Це найнижчий показник серед усіх країн Європи.

Наприклад, у сусідній Польщі, рівень заробітної плати втричі більший, ніж у нашій країні. Мінімальна зарплата там становить 610 євро, а середня - 1200 євро.

Згідно з прийнятою бюджетною декларацією, у 2024 році в перерахунку на євро мінімальна зарплата в Україні становитиме 230 євро, а середня – 575 євро.

Такими темпами українські зарплати наздоженуть польські через 18 років за умови, що польські зарплати не зростатимуть.