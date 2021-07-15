Марічка Падалко з сім'єю поїхала в Грибівку на відпочинок
Сезон літніх відпусток набирає обертів. Зірки одне за одним летять на відпочинок. Телеведуча Марічка Падалко з сім'єю вона поїхала у в курортне село Грибівка, що в Одеській області, повідомляє 24 Канал.
З чоловіком-журналістом Єгором Соболєвим, 14-річним сином Михайлом, 12-річною донькою Марією та 10-річною Катериною телезірка засмагає на пляжі на шезлонгах і куштує те, що біля моря продають місцеві.
"Хороше море. Бази просто на пляжі. Відносно тихо. Без "туси",", – ділилась Марічка Падалко.
Ведуча поділилась пляжним фото в своєму інстаграм, на якому позувала у купальнику трендового малинового кольору та з заплетеним волоссям. Вона показала бездоганний вигляд без косметики, адже на відпочинку зовсім не фарбується.
"Куди не глянь, море – всюди", – підписала Марічка Падалко.