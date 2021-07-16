Виявлені найдавніші свідчення життя на Землі

Скам'янілі мікрофосилії мільйони років тому жили в безкисневих підводних порожнинах і харчувалися метаном, повідомляє Корреспондент.

Вчені з Болонського університету виявили на території Південної Африки скам'янілості мікробів віком 3,42 мільярда років. Результати дослідження були опубліковані в журналі Science Advances, пише Scitech Daily﻿.

Одні з найдавніших на планеті осадових порід виходять на поверхню на кордоні ПАР і Мозамбіку. У двох зразках тонкошарових відкладень з регіону фахівці виявили мікрофосилії - скам'янілі рештки мікроорганізмів ниткоподібної форми, які є найдавнішим на сьогодні свідченням життя на планеті.

Фото: twitter.com/PrMorthons_PhD Зображення мікрофосилій, отримане за допомогою оптичного мікроскопа

На думку дослідників, мікроорганізми жили на мілководді, поблизу виходу підводних гідротермальних джерел, де взаємодія прохолодної морської води з теплими підземними потоками створювала багате на хімічні елементи середовище проживання.

У загострених поглибленнях у стінах гідротермальних каналів були знайдені скупчення ниткоподібних організмів, а на дні порожнини - окремі нитки. Хімічний аналіз показує, що волокна містять більшість основних елементів, необхідних для життя.

Автори дослідження припустили, що подібні організми могли жити і на Марсі, де в той час були, приблизно, такі ж умови, як на Землі.