У Києві на акції під Радою сталася сутичка

У Києві сьогодні сталася сутичка під Верховною радою. Там сьогодні протестували проти внесення змін до закону про мову, повідомляє РБК-Украина.

Силовики спробували затримати одного з учасників акції протесту, який розкидав гроші біля будівля парламенту. В результаті спроби затримання між силовиками та учасниками акції сталася невелика штовханина.



Силовикам все ж вдалося витягти активіста з натовпу, але потім його відпустили.

Наразі ситуація під будівлею Ради спокійна. Біля парламенту залишається невелика кількість учасників акції.

Автор: Дмитро Левицький