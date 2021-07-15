Конституційний Суд опублікував рішення щодо мовного закону

Конституційний Суд України оприлюднив рішення за поданням 51 народного депутата щодо відповідності Основному закону закону про функціонування української мови як державної, повідомляє Деловая столица.

В КСУ звернули увагу, що нардепи в своєму поданні вказували тільки на нібито обмеження щодо використання російської мови і порушенні прав представників цієї національної меншини. При цьому, згідно з Конституцією, жодна з мов національних меншин не може мати особливогов порівнянні з іншими статусу.

"Українська мова є невіддільним атрибутом української державності, що зберігає свою історичну спадкоємність від давньокиївської доби. Мовне питання постійно було присутнє в національно-культурній та політичній боротьбі українців за власну державу… Як мова автохтонного, найчисельнішого й титульного етносу українська мова має статус єдиної державної мови в Україні, що відповідає світовій практиці" , — відзначили в КСУ.

"Загроза українській мові рівносильна загрозі національній безпеці України, існуванню української нації та її держави, оскільки мова – це своєрідний код нації, а не лише засіб спілкування… Українська мова – доконечна умова (conditio sine qua non) державності України та її соборності… Тому будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України" , — сказано в рішенні.

"Володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен громадянин України є вільним у виборі мови або мов для приватного спілкування" , — відзначили в КСУ.

У рішенні наголошується, що володіння державною мовою на відповідному кваліфікаційному рівні забезпечує реалізацію прав представників корінних народів і національних меншин, зокрема, на освіту та обіймання певних посад.