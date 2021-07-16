Що очікується на валютному ринку в п'ятницю (Оновлено)

Учора котирування безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку знизилися під тиском підвищеної пропозиції валюти. При цьому вони пішли нижче діапазону, в якому проходила торгівля у вівторок і середу.

Головний фактор, який зараз впливає на роботу валютного ринку, - це літнє зниження ділової активності. Зменшення оборотів на міжбанку сприяє тому, що вихід великого покупця або продавця валюти здатний розгорнути тренд в ту чи іншу сторону. Ми продовжуємо вважати, що рухи безготівкового долара відбуваються в діапазоні 27,22-27,33 гривень, сформованому на минулому тижні. Зараз долар рухається до нижньої межі цього діапазону. Останній робочий день тижня, тим більше влітку, буде відзначений ще більшим зниженням активності. Як наслідок, безготівковий долар може подешевшати ще на пару копійок.

Відкриття торгів п'ятниці очікується на рівні 27,24/27,30 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Долар в обмінниках Києва в четвер вранці продавали по 27,29-27,30 гривень, до вечора він подешевшав до 27,25 гривень. Сьогодні вранці долар почнуть продавати по 27,25-27,26 гривень. Далі все буде залежати від поведінки міжбанку. Якщо там продовжиться зниження, буде далі дешевшати і готівковий долар.

Євро на ринку FOREX у четвер досяг позначки 1,1850 долара, після чого знову почав падати і ввечері повернувся до рівня 1,1795 долара. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 1,1801-1,1816 долара. Зниження на FOREX паралельно із здешевленням готівкового долара призвели до зниження цінника і на готівковий євро. Вчора вранці його продавали по 32,30-32,32 гривень, а до вечора - вже по 32,25 гривень. Якщо тенденція збережеться, сьогодні його ціна може опуститися до 32,20 гривень.

Російський рубль в четвер вдень здійснював коливання від 74,00 до 74,30 рублів за долар, до вечора опустився до 74,45 рублів за долар. Вранці п'ятниці він торгується у вузькому діапазоні 74,30-74,42 рубля за долар. У Києві готівковий рубль вчора продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні його продаватимуть за тією ж ціною.