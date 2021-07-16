"Шахтар" презентував нову форму (відео)

15 липня в "Українському Домі" в Києві відбулася презентація нової форми донецького "Шахтаря" - у ній "гірники" виступатимуть у сезоні 2021-2022, повідомляє УНИАН.

Виробником форми виступила фірма Puma, з якою "гірники" тільки почали співпрацю після 13 років роботи з Nike.

Домашня футболка "гірників" буде оранжевого кольору з тонкими чорними смугами, а виїзна - чорного з тонкими помаранчевими смугами. Усередині вертикальних смуг-малюнок у вигляді вугілля. Ззаду на комір нанесені гірницькі молотки.

Як зазначили в "Шахтарі", в новому комплекті форми "традиції шахтарів об'єднуються з сучасними тенденціями".

"Шахтар" у сезоні 2021-2022