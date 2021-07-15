На Хмельниччині стався вибух, постраждала маленька дитина

У Кам'янець-Подільському Хмельницької області в четвер, 15 липня, стався вибух невстановленого вибухового пристрою, в результаті чого 6 осіб отримали поранення, в тому числі та 4-річна дитина, повідомляє Ділова столиця.

За даними ГУ Національної поліції в Хмельницькій області повідомлення про надзвичайну подію надійшло в поліцію близько 19:25 від чергового Держслужби з надзвичайних ситуацій. За інформацією рятувальників, були чутні звуки, схожі на постріли.

npu.gov.ua

Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що стався вибух невідомого пристрою, за попередньою версією — гранати. В результаті вибуху постраждали шестеро людей, серед яких 4-річна дитина. Всі вони госпіталізовані.

Чоловіка, який, ймовірно, скоїв підрив, поліцейські затримали. За попередніми даними, він знаходився в стані алкогольного сп'яніння.