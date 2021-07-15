Байден та Меркель після зустрічі зробили заяви по "СП-2"

Президент США Джо Байден і канцлер ФРН Ангела Меркель після переговорів у Вашингтоні дали спільний брифінг. На ньому вони торкнулися теми газопроводу "Північний потік - 2" і транзиту газу через Україну, повідомляє Страна.ua.

Брифінг транслювався на Фейсбуці Білого дому. За словами Меркель, "Північний потік - 2" - "це додатковий проект", який не повинен стати заміною транзиту газу через Україну.

"Україна повинна залишатися країною-транзитером природного газу" , - заявила політик.

Меркель попередила, що ФРН "буде активна, якщо Росія буде позбавляти Україну права на транзит", і що Євросоюз може залучити "багато інструментів" проти РФ у разі порушень зобов'язань по транзиту газу через Україну. Вона нагадала, що саме через ЄС вводилися санкції проти Росії, пов'язані з українським конфліктом.

"Сподіваюся, що нам ніколи не доведеться приймати подібні рішення (стосовно ситуації з" Північним потоком - 2 "- Ред.")", - додала вона.

Також канцлер констатувала, що у Вашингтона і Берліна "різні оцінки з приводу суті цього проєкту". Байден, в свою чергу, коментуючи тему "Північного потоку - 2", сказав, що США і ФРН - друзі.

"Друзі можуть собі дозволити не погоджуватися один з одним" , - зазначив президент США.

Але при цьому згадав про обопільну позицію країн щодо того, що "РФ не повинна використовувати енергію як зброю". Він повторив уже не раз озвучену ним думку, що коли прийшов до влади, реалізація проєкт була близька до завершення.

"Ми не бачили сенсу в подальших санкціях. Замість цього ми вважали за краще працювати з Німеччиною" , - сказав Байден.

Він підкреслив, що вважає важливим забезпечити енергетичну безпеку Європи. Говорячи про те, як на неї вплине "Північний потік - 2", Байден відповів: "Подивимося".

Байден також заявив, що повторив в бесіді з Меркель стурбованість будівництвом газопроводу і що США і ФРН вивчають "практичні заходи" для відвернення шкоди для України в разі завершення "Північного потоку - 2".