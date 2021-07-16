Німецькі екологи продовжать судитися проти "СП-2"

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe має намір довести в суді, що пов'язаний з будівництвом газопроводу "Північний потік - 2" фонд у федеральній землі Мекленбург - Передня Померанія не відповідає заявленому статусу, повідомляє Deutsche Welle.

Про це представник DUH заявив у четвер, 15 липня, після того, як напередодні адміністративний суд у Шверині відхилив позов організації. У позові оскаржувався статус громадської користі фонду. Цей статус, який установлюють податковим відомством, є важливим компонентом будь-якої громадської організації в Німеччині та дає можливість отримувати пожертвування, які спонсори можуть використовувати для скорочення податків.

Наступним кроком DUH стане позов до вищого адміністративного суду землі Мекленбург - Передня Померанія у Грайсвальді. Керівник Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner) заявила, що мова йде про "фейковий фонд", який обманює громадян, заявляючи, що займається захистом клімату. На справі ж, за її словами, фонд займається "проштовхуванням у що б то не стало найбільшого проєкту Європи в області традиційних джерел енергії".