МОЗ обіцяє вакцинацію в аптеках

У МОЗ розглядають можливість відкриття пунктів вакцинації від коронавірусу в аптеках. Питання знаходиться на розгляді, повідомляє Кореспондент.

Про це в четвер, 15 липня, розповів генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України Роман Родина в етері телеканалу Дом.

"Зараз ми опрацьовуємо питання вакцинації в аптеках. Тут остаточного рішення поки немає, але обробляються саме нормативні моменти, яким чином це можна дозволити, щоб можна було вакцинуватися навіть в аптеках" , - сказав він.

Більш того, глава ЦГЗ заявив, що така практика може стати постійною і в майбутньому в аптеках можна буде зробити щеплення і від інших хвороб, наприклад, грипу.

За його словами, всього в Україні працює близько 1200-1300 пунктів вакцинації. Також працюють близько 600 мобільних бригад і близько 200 центрів масової вакцинації.