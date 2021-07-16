Потоп у Бельгії забрав життя 11 людей

Число загиблих в результаті повені на півдні Бельгії, зросло до 11, повідомляє Кореспондент.

Про це поінформував у четвер, 15 липня, телеканал RTBF.

"Влада підтвердила загибель 11 осіб, зниклими безвісти вважаються троє рятувальників, човен яких перекинувся в селевому потоці" , - зазначено в повідомленні.

Причиною повінь стали зливи, які привели до підвищення води відразу в декількох річках. Зараз рівень води продовжує зростати в Весдре, Амблеве, Урте і Лессі. У Лімбурге за добу випало 130 мм опадів, в провінції Льєж - 150 мм.

Some of the footage emerging of the flooding in eastern Belgium ???????? is astonishing.



This was the scene earlier today in the town of Pepinster in the province of Liège. One of the main roads through the centre of town is now a raging torrent of floodwater. pic.twitter.com/vJ4K0xeeu2 - James Cosgrove ???????????????????????????? (@MrJamesCosgrove) July 15, 2021