Потоп у Бельгії забрав життя 11 людей
Число загиблих в результаті повені на півдні Бельгії, зросло до 11, повідомляє Кореспондент.
Про це поінформував у четвер, 15 липня, телеканал RTBF.
"Влада підтвердила загибель 11 осіб, зниклими безвісти вважаються троє рятувальників, човен яких перекинувся в селевому потоці", - зазначено в повідомленні.
Причиною повінь стали зливи, які привели до підвищення води відразу в декількох річках. Зараз рівень води продовжує зростати в Весдре, Амблеве, Урте і Лессі. У Лімбурге за добу випало 130 мм опадів, в провінції Льєж - 150 мм.