Слідом за Аваковим: хто наступний з чиновників піде у відставку

Після відставки глави МВС Арсена Авакова президент Зеленський продовжить вибудовування ручного Кабміну і вертикалі влади, і незабаром на уряд чекає ряд нових кадрових призначень, повідомляє Depo.ua.

Міністр оборони Андрій Таран, міністр культури Олександр Ткаченко, міністр юстиції Денис Малюська, глава Нацбанку Кирило Шевченко - це короткий перелік посадових осіб, яких незабаром можуть відправити у відставку.

Хоча "слуги" і стверджують, що найближчим часом кадрових чисток нагорі вже не буде, всі прекрасно розуміють: зараз хто-небудь з міністрів та інших посадових осіб може втратити крісло тільки тому, що на Банковій його не вважають повністю своїм. І результати роботи тут не головне. Ключовий момент - триває створення вертикалі влади, яка орієнтується особисто на президента Зеленського.

Таран - через розбірки з Хомчак і не тільки

Громадськість вже не раз і не два відправляла у відставку міністра оборони Андрія Тарана. Претензій до нього вистачає і у експертів, і у політиків. Про його конфлікті з начальником Генштабу Русланом Хомчак писалося багато.

У публічну площину сварка двох генералів вийшла взимку. Яблуком розбрату став український військовий літак, який міг перевозити зброю з Болгарії в Руанду на замовлення компанії "АТЗТ ТрансСервіс". У Міноборони заявляли, що дозвіл на здійснення польотів для цього літака повинен був давати міністр Таран, тоді як в Генштабі і в Повітряних силах були переконані, що ніякі узгодження не потрібні, оскільки такі польоти дозволяють тренувати пілотів.

В результаті Таран видав наказ про заборону використовувати літаки ЗСУ для подібних перевезень і оголосив догани командувачу Повітряних сил Сергію Дроздову та начальнику Генштабу Сергію Корнійчуку. Хомчак і Дроздов оскаржили в судах наказ про заборону польотів. Тоді повідомлялося, що Зеленський провів з учасниками конфлікту кілька зустрічей. Сторони прийшли до висновку, що Хомчак і Дроздов повинні відкликати позови з судів, а Таран повинен скасувати догани і повернути Повітряним силам право на приватні перевезення.

Протистояння військового міністра і начальника Генштабу після цього не припинився. На початку літа журналіст Юрій Бутусов повідомив: Таран і Хомчак практично не розмовляють і не зустрічаються один з одним, взаємодії та координації між ними немає.

За даними Бутусова, глава Міноборони вніс на розгляд уряду проект постанови, яким будь-які організаційні заходи і будь-які питання реформування і розвитку ЗСУ визначаються виключно директивами міністра оборони.

У той же час, про бажання очолити Міноборони постійно натякає "слуга" Ірина Верещук - вона колись служила в ЗСУ. Поки ці натяки мало хто сприймає всерйоз, але може і даремно. До речі, ходять чутки, ніби цю посаду Таран може звільнити для Авакова.

Малюська - оскільки недостатньо свій

Міністр юстиції Денис малюська уряду Шмигаль дістався від його попередника. Малюська відомий широкій публіці епатажними висловлюваннями і піаром на відремонтованих тюремних VIP-камерах.

З колегами він співіснує мирно, підтримує президента в усьому. Але є одна річ, яка грає проти малюська - він не член команди. А Міністерство юстиції - одне з ключових в системі влади, тому його нинішній глава - один з найбільш ймовірних кандидатів на виліт

Ткаченко - тому що його пов'язують з Коломойським

Третій чиновник, якому пророкують відставку - Олександр Ткаченко. Нещодавно ведуча телеканалу "Прямий" Кароліна Ашіон звинуватила нинішнього міністра культури в расизмі. За словами афроукраїнка, коли Ткаченко ще був генеральним продюсером каналу "1+1" їй відмовили у працевлаштуванні через колір шкіри. У Верховній Раді після цього закликали відправити чиновника у відставку.

Дійсно, скандал вийшов гучним, але через кілька тижнів інформаційно здувся. Десь би в Німеччині або у Франції через подібних звинувачень чиновник повністю позбувся б посади. Причому, звільнився б сам. Але це Україна, у нас за значно більші речі не звільняють. Особливо, якщо ти свій. Але чи свій для Зеленського міністр культури?

З одного боку Володимир Олександрович і його команда повинні бути уклінно вдячні телеканалу Ігоря Коломойського, з іншого - Ткаченко можуть пожертвувати заради заголовків. "Зеленський вигнав з Кабміну людину Коломойського" - це війна з олігархами! І для Заходу доказ, що президент України не ділить олігархів на своїх і чужих.

Шевченко - через конфлікт з Єрмаком

За інформацією видання, хитається крісло і під головою Нацбанку Кирилом Шевченком. Він хоч і чистить НБУ від кадрів часів Гонтарєвої і Смолія, однак, кажуть, конфліктує з главою ОП Андрієм Єрмаком. Про якому, нагадаємо, Зеленський говорив: він прийшов зі мною і піде зі мною.

Повернемося до того, з чого починали - президент вибудовує вертикаль під себе, тому зі значною часткою ймовірності до кінця року ні в уряді, ні на інших важливих посадах не залишиться людей, в відданості яких у Зеленського виникло б сумнів. Звичайно, особиста відданість далеко не завжди синонім професіоналізму. Але це вже інша історія.

Юрій Васильченко