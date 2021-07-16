Топ трендових прикрас в стилі мінімалізм на літо 2021

Основна риса мінімалізму - як в одязі, інтер'єрі, так і в прикрасах - це принцип "нічого зайвого", повідомляє РБК-Украина.

Лаконічність, прості лінії, невеликі розміри, гладка поверхня, нейтральні відтінки, ось що варто шукати, якщо хочете собі прикрасу в стилі мінімалізм на літо 2021.

Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Самаль Стрітстайл.

Головні особливості виробів в стилі мінімалізм:

Це універсальні прикраси, які з легкістю поєднуються з іншими прикрасами і вписуються в будь-який стиль.

Ідеальна база для ювелірного гардероба.

За естетикою переплітаються з геометричними мотивами.

Матові гладкі або поліровані поверхні, прості форми, відсутність зайвого декору і кольору.

Топ лаконічних прикрас на літо 2021

Витончені каблучки

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Витончені браслети

Привабливо і яскраво: стиліст показала, як оживити офісний образ влітку

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Лаконічні кольє

фото: instagram.com/streetstyle_looks

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Делікатні сережки

фото: instagram.com/streetstyle_looks

фото: instagram.com/streetstyle_looks

Автор: Тетяна Турчанікова