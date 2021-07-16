Суд відкрив справу про банкрутство "Гаврилівських курчат"
14 липня Господарський суд Києва відкрив провадження в справі про банкрутство ТОВ "Комплекс Агромарс" (ТМ “Гаврилівські курчата”), повідомляє Finbalance.
За даними держреєстру, кінцеві бенефіціари цієї компанії - Євген Сігал і Марина Сігал.
"Агромарс" - один з найбільших виробників м’яса птиці в Україні (ТМ “Гаврилівські курчата”).
У січні директор "Комплексу Агромарс" Іван Зазуля, коментуючи зупинку підприємств групи, зазначав, що
"при такій високій вартості кормів неможливо вести рентабельний бізнес",
"приходити щодня і отримувати збиток недоцільно", а "
ціна на курятину не росте".
У судових матеріалах наводилася інформація, що серед кредиторів “Комплексу Агромарс” - у т.ч. Таскомбанк, ПУМБ (продав права вимоги для “Інтер Вей Капітал”), Кредобанк (продав права вимоги для “Інвестохіллс Веста”), Укргазбанк, “Кредитвест банк”, “Південний” тощо.