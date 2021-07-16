Суд відкрив справу про банкрутство "Гаврилівських курчат"

14 липня Господарський суд Києва відкрив провадження в справі про банкрутство ТОВ "Комплекс Агромарс" (ТМ “Гаврилівські курчата”), повідомляє Finbalance.

За даними держреєстру, кінцеві бенефіціари цієї компанії - Євген Сігал і Марина Сігал.

"Агромарс" - один з найбільших виробників м’яса птиці в Україні (ТМ “Гаврилівські курчата”).

У січні директор "Комплексу Агромарс" Іван Зазуля, коментуючи зупинку підприємств групи, зазначав, що "при такій високій вартості кормів неможливо вести рентабельний бізнес", "приходити щодня і отримувати збиток недоцільно" , а " ціна на курятину не росте".

У судових матеріалах наводилася інформація, що серед кредиторів “Комплексу Агромарс” - у т.ч. Таскомбанк, ПУМБ (продав права вимоги для “Інтер Вей Капітал”), Кредобанк (продав права вимоги для “Інвестохіллс Веста”), Укргазбанк, “Кредитвест банк”, “Південний” тощо.