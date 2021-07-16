Пляжна мода 2021: які купальники, сумки, головні убори застаріли, а які в тренді. Фото

Стилістка Катерина Полякова розповіла, що влітку 2021 моді купальники найяскравіших відтінків, речі, які виконані в техніці кроше, і відкрите взуття на маленьких підборах. Також вона продемонструвала головні антитренди, від яких слід відмовитися, повідомляє Обозреватель.

Наймодніші купальники – в рубчик і особливо в найпопулярніших відтінках: зеленому, помаранчевому, рожевому, жовтому. Що стосується бікіні, то цього літа з'явився тренд на незвичайні способи зав'язки. Про це фахівець повідомила в своєму Instagram .

Поверх купальника можна сміливо носити сітчасту сукню або туніку – актуальний варіант для літньої відпустки.

Які купальники в моді влітку 2021. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Модні пляжні сукні. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Мереживо кроше продовжує впевнено триматися на піку популярності. Це також стосується і суконь, і головних уборів – наприклад, панамка в техніці кроше.

Які капелюхи в тренді. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Які головні убори в моді. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Пляжні сумки можна носити не тільки на пляжі, але навіть на прогулянці в місті. Вони легко комбінуються з більшістю літніх образів. ⠀

Плетені сумки в тренді. Джерело: instagram.com/stylist.kate

Зараз з'явилася маса дуже стильних моделей в'єтнамок, в тому числі з широкими дутими перемичками або на невеликому каблуці.