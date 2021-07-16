Шмигаль назвав країни Європи, що визнали українські COVID-сертифікати

Український сертифікат про вакцинацію вже погодилися признати кілька країн Європи. Міністерство закордонних справ продовжує працювати над розширенням географії дії сертифікатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це він заявив під час години запитань до уряду.

Він нагадав, що українські сертифікати вакцинації почали працювати з 1 липня.

"Ми ведемо системну роботу в напрямку системного визнання українських ковід-сертифікатів за кордоном, аби українці могли вільно подорожувати світом... Угорщина, Греція, Молдова та Туреччина уже погодилися визнати українські сертифікати" , - сказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що мета найближчого часу - розширити дію географії сертифікатів.

"Цим активно займається міністерство закордонних справ" , - підсумував Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що ЄС дозволив в'їзд для туристів з України.

У МЗС після цього повідомили, що кожна країна ЄС буде приймати своє рішення про допуск українців.