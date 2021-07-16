Ринок землі: озвучено мінімальну вартість гектару

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні з дня відкриття ринку землі було оформлено 774 земельних угоди. При цьому мінімальна вартість гектару становить $1 тис, повідомляє Обозреватель.

"З 1 липня вже 15 днів українці можуть розпоряджатися своїм майном. Станом на 15 липня – 774 земельних угоди. Мінімальна ціна, за якою можна виставляти на продаж, це нормативна оцінка – близько $1 тис. за гектар" , – заявив прем'єр-міністр .

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, яка транслюється на YouTube-каналі RadaTVchannel.

Шмигаль зазначив, що тим самим Україна отримала потужний драйвер розвитку економіки.

"Позавчора ми затвердили проєкт, який дозволить отримати аграріям кредити для купівлі землі" , – додав прем'єр.

Нагадаємо, з 1 липня в Україні був офіційно оголошений старт ринку землі. Так, до 2024-го купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни країни з обмеженням в 100 гектарів. Крім того, закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям.