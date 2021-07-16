В Україні з'явився перший електромобіль Honda

На українських дорогах вперше помітили електричний хетбчек Honda e, повідомляє АвтоПортал.

Машина є без перебільшення ексклюзивної: в Європі її продажі почалися лише влітку 2020 го, а в нашій країні модель і зовсім офіційно не представлена.

Електричну Хонду зняли в Києві і, як видно, у машини німецькі номера. Як вдалося дізнатися, хетчбек привезла компанія teslaservice.kiev.ua з міста Дортмунд, Німеччина. До речі, саме ж ця фірма півроку тому імпортувала з Китаю супердешевий електрокроссовер Renault City K-ZE.

Відзначимо, що Honda e - це перший електромобіль японської марки (випускається з 2019-го). Хетчбек оснащується одним електромотором на 150 к.с. (300 Нм) і батареєю ємністю 35,5 кВтг, прискорюється до 100 км/год за 7,8 сек, максимально розвиває 145 км/год, а на одному заряді проїжджає 200 км по циклу WLTP. Від швидкої зарядки (DC) батарея заповнюється на 80% за 30 хв. Серед особливостей оснащення моделі - екран у всю ширину передньої панелі, камери замість дзеркал.

У ФРН мінімальна ціна Honda e становить майже 33,5 тис. євро.