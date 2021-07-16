АМКУ оштрафував столичного організатора парковок

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету (АМКУ) 15 липня визнала комунальне підприємство "Київтранспарксервіс" порушником законодавства про захист економічної конкуренції, повідомляє UBR.

За зловживання монопольним становищем компанія отримала 2,6 млн грн штрафу.

За даними АМКУ, підприємство є єдиним оператором з паркування автомобілів, стягнення паркувального збору та виготовлення абонементних паркувальних талонів в Києві.

Під час проведення електронних аукціонів на "ProZorro.Продажі" по передачі прав на розміщення парковок в столиці монополіст вимагав у переможців торгів сплати разового збору. Це було необхідно нібито для укладення договору про передачу в експлуатацію парковок і служило забезпечувальним платежем. За відмову передбачався штраф.

Тому за результатами розгляду справи АМКУ дійшов висновку, що "Київтранспарксервіс" є порушником антиконкурентного законодавства.

Тепер КП, крім сплати штрафу, має усунути порушення та протягом 10 днів повідомити про це АМКУ.