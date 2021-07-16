Ілон Маск визнав, що його ідея може виявитися провальною

СЕО Tesla Ілон Маск визнав, що є шанс, що майбутній Cybertruck виявиться провальною ідеєю, повідомляє УНИАН.

Як пише CNBC, Ілон Маск планує зберегти виробничий дизайн автомобіля і не має наміру його міняти.



Макс заявив, що йому плювати на ризики провалу, оскільки особисто йому подобається дизайн автомобіля.

"Відверто кажучи, завжди є шанс, що Cybertruck провалитися, тому що він не схожий ні на що інше. Мені байдуже. Інші машини виглядають однаково, але Cybertruck виглядає так, як ніби його зробили прибульці з майбутнього" , - заявив Ілон Маск.

Cybertruck: що потрібно знати