Ілон Маск визнав, що його ідея може виявитися провальною
СЕО Tesla Ілон Маск визнав, що є шанс, що майбутній Cybertruck виявиться провальною ідеєю, повідомляє УНИАН.
Як пише CNBC, Ілон Маск планує зберегти виробничий дизайн автомобіля і не має наміру його міняти.
Макс заявив, що йому плювати на ризики провалу, оскільки особисто йому подобається дизайн автомобіля.
"Відверто кажучи, завжди є шанс, що Cybertruck провалитися, тому що він не схожий ні на що інше. Мені байдуже. Інші машини виглядають однаково, але Cybertruck виглядає так, як ніби його зробили прибульці з майбутнього", - заявив Ілон Маск.
Cybertruck: що потрібно знати
- Інформація про запуск Cybertruck у 2019 році викликала ажіотаж через незвичайний дизайн автомобіля.
- За словами Маска, компанія отримала близько 250 000 замовлень всього за тиждень після дебюту Cybertruck.
- У вересні на щорічних зборах акціонерів Tesla і під час заходу Battery Day Маск повідомив, що Tesla отримала так багато замовлень Cybertruck, що перестала їх рахувати.
- У презентації для інвесторів за I квартал Tesla зазначено, що Cybertruck «все ще знаходиться в розробці». Очікується, що компанія представить звіт про хід робіт і результати за другий квартал 26 липня.