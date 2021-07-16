Дуда приїде на саміт Кримської платформи та 30-річчя Незалежності

Президент Польщі Анджей Дуда візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, повідомляє Укрінформ.

15 липня відбулися політичні консультації за участю заступників міністрів закордонних справ України Василя Боднара та Республіки Польща Марціна Пшидача.

Сторони обговорили актуальні питання політичного та багатогалузевого співробітництва та відзначили ефективність стратегічного партнерства України та Польщі.

Боднар висловив вдячність за готовність президента Польщі Анджея Дуди взяти участь в інавгураційному саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.

Українська сторона поінформувала польську делегацію про безпекову ситуацію на тимчасово окупованих територіях України та вздовж російсько-українського кордону, блокування Росією роботи ТКГ та діалогу у рамках нормандського формату.

Сторони наголосили, що агресивна політика РФ є основною загрозою для безпекової ситуації в регіоні.

Боднар відзначив важливість подальшого сприяння Польщі в реалізації курсу нашої держави на членство в ЄС та НАТО та повідомив про комплексні реформи в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

Делегації обговорили подальшу взаємодію в контексті Польського головування в ОБСЄ в 2022 році та співпрацю в рамках міжнародних організацій.