СБУ виявила схрони з вибухівкою у двох областях

Служба безпеки України виявила чотири схрони з вибухівкою й іншими засобами ураження у Запорізькій та Одеській областях.

За даними спецслужби, схованку в лісосмузі поблизу одного із селищ на території Бердянського району в 2014 році облаштували бойовики так званих "Л/ДНР" для проведення диверсій.

"Зі схрону правоохоронці вилучили: тротилові шашки загальною вагою майже 3 кг; 15 реактивних протитанкових гранат; 57 гранат Ф-1, РГД-5 і РГН; 20 г гексогену; 1 тис. набоїв калібру 5,45 мм" , – йдеться в повідомленні﻿.

У другому схроні, який був облаштований у лісосмузі неподалік летовища міжнародного аеропорту "Запоріжжя", виявлено:

пластичну вибухову речовину вагою 120 г;

8 підривачів;

детонуючий шнур;

2 реактивні протитанкові гранати;

3 гранати Ф-1 і РГД-5;

9 магазинів до автоматичної зброї;

майже 2 тис. патронів різного калібру;

"Ще одну схованку співробітники СБУ виявили в лісопарку, майже у центрі Мелітополя. У тайнику було виявлено: 15 корпусів гранат Ф-1 і РГД та майже триста патронів калібру 5,45 мм" , – додали в СБУ.

Також оперативники виявили ще один склад з вибухівкою в Одеській області. В ході огляду вилучили 2 реактивні протитанкові гранати, 7 гранат РГД і Ф-1, 3 гранати для підствольного гранатомета та понад 400 набоїв різного калібру.