У Києві на Хрещатику пограбували грецького дипломата

У центрі Києва пограбували грецького дипломата. Інцидент стався в самому центрі міста, на вулиці Хрещатик, недалеко від будинку №27, повідомляє Обозреватель.

Це трапилося ввечері 15 липня. Невідомий викрав гаманець радника, в якому були гроші, а також документи дипломата.

"У потерпілого вкрали близько 500 євро, кілька тисяч гривень, а також документи. Розшуком підозрюваного і розслідуванням злочину займається Шевченківське райуправління поліції Києва" , – розповів наш співрозмовник.

Зазначимо, посольство республіки Греції в Україні розташовано в Подільському районі, на Андріївському узвозі, 30-і.