У "Київводфонді" зникли 7 млн грн виділених на ремонт громадських туалетів

У п'ятницю, 16 липня, Київська міська прокуратура провела обшуки у КП "Київводфонд". Співробітників підозрюють розкрадання 7 млн грн державних коштів, які виділили на придбання товарів та виконання робіт з капітальних ремонтів бюветних комплексів та громадських вбиралень, повідомляє Сегодня.

Про це повідомляє пресслужба.

"Прокурорами Печерської окружної прокуратури м. Києва спільно з ГУ ДФС у м. Києві 16.07.2021 проведено обшуки у приміщеннях Спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства "Київводфонд" в рамках кримінального провадження щодо привласнення державних коштів в особливо великих розмірах" , – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у службових приміщеннях комунального підприємства, а також за місцем проживання його директора, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію по взаємовідносинах між СВКП "Київводфонд" із суб’єктами господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Кримінальне провадження розслідується за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.