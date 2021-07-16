Глава Мінціфри підтвердив вихід Amazon на український ринок

Глава Мінцифри Михайло Федоров і директор по цифровим трансформаціям в держсекторі Amazon Web Services (AWS) Ліам Максвелл підписали меморандум про взаєморозуміння щодо прискорення цифровий трансформації та впровадження інновацій в Україні, повідомляє UBR.

Документ передбачає розвиток хмарних технологій, в тому числі такі кроки:

розвиток навичок роботи з хмарними технологіями - українські університети зможуть безкоштовно приєднатися до програми AWS Academy;

модернізація IT-системи та політики Мінцифри в сфері хмарних технологій;

впровадження стратегії міністерства з розвитку IT-інфраструктури та поширенню хмарних технологій, в тому числі за рахунок розвитку малого і середнього бізнесу та стартапів, які використовують такі рішення.

"В Україні почав працювати ще один світовий технологічний гігант. Початок нашої співпраці - це позитивний сигнал іншим великим міжнародним компаніям і брендам про те, що в Україні можна і потрібно заходити", - зазначив Федоров.

За його словами, розвиток хмарних технологій в Україні дозволить знизити ризики корупції на закупівлі обладнання, істотно зменшити витрати з бюджету і прискорити впровадження інновацій в державі.