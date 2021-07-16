Нові санкції та посилення карантину: що сьогодні розглянула РНБО

У Офісі президента сьогодні, 16 липня, відбулося чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України. На порядку денному сьогоднішнього засідання було 6 питань, зокрема, нові санкції проти громадян України, повідомляє РБК-Украина.

Секретне питання щодо кордону

Перше питання порядку денного сьогоднішнього засідання було секретним. За словами Данілова, сьогодні прикордонники повинні були доповідати про ситуацію на українському кордоні. РНБО дала прикордонникам два тижні, щоб підготувати рішення щодо цього питання.

Громадянство в деклараціях

РНБО вирішила внести зміни до декларацій про доходи. У деклараціях з'явиться нова графа - для вказання наявності громадянства інших країн. Така ж графа буде у деклараціях, які зобов'яжуть заповнювати олігархів.

Питання корисних копалин

На засідання Радбезу, як розповів Данілов, ухвалили рішення щодо посиленого державного контролю ліцензій для розробки 137 родовищ сировини та корисних копалин.

Нові санкції

РНБО запровадила санкції проти 9 громадян, які перебувають у санкційних списках США. Однак, як зазначив секретар РНБО, санкції не торкнулися олігарха Ігоря Коломойського, нардепів Олександра Дубінського та Андрія Деркача. Останніх двох у Вашингтоні звинувачують у втручанні в американські вибори.

Допуск іноземних військ на територію України

За словами Данілова, сьогодні на засіданні РНБО також розглянули питання допуску іноземних військ на територію України у 2021 році. Питання стосується іноземних військових, які мають брати учать у параді на 30-річницю Незалежності.

Моніторинг олігархів та посилення карантину

РНБО доручила до 7 вересня розробити проект системи моніторингу олігархів. Крім того, РНБО доручила Кабінету міністрів розглянути питання посилення карантинних обмежень щодо країн, де вирує штам коронавірусу "Дельта".

Автор: Дмитро Левицький