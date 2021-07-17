Євро-2020: легендарний футболіст розкритикував Шевченко

Тренерському штабу Андрія Шевченка не вдалося повністю реалізувати потенціал збірної України з футболу на чемпіонаті Європи-2020. Крім того, наставники "жовто-синіх" не стали використовувати всіх гравців, які були в заявці на турнірі, повідомляє Обозреватель.

Таку думку в коментарі zbirna.com﻿ висловив знаменитий український нападник Іван Гецко. Один з найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів країни зазначив, що лідери збірної не змогли себе проявити належним чином.

"У мене залишилося двояке враження від виступу нашої збірної на Євро. У Андрія Шевченка був відмінний підбір виконавців, але використовувати їх потенціал в повній мірі не вдалося. Чомусь ті гравці, на яких була основна надія, залишалися в тіні. Наш тренерський штаб на Євро провів найменше замін. Навіщо брати людей, якщо в них немає потреби? Ми вичавлюємо з Ярмоленка все, що тільки можна, а молодий футболіст сидить на лавці запасних і кусає нігті. Нікого з молоді практично не використовували" , – підкреслив Гецко.

Українці програли Англії.

Гравці збірної України святкують вихід до чвертьфіналу Євро-2020.

Андрій Шевченко під час Євро-2020.

Нагадаємо, збірна України на Євро-2020 дійшла до чвертьфіналу, де програла Англії – 0:4.

Капітан збірної України Олександр Зінченко.