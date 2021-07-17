"Слуга" Камельчук ледь не побився з екс-міністром в етері

Нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук ледь не побився з ексміністром соціальної політики Павлом Розенком в прямому етері, повідомляє УНІАН.

Конфлікт трапився в етері телеканалу "НАШ". Під час обговорення тарифів на газ Розенко сказав, що команда президента Володимира Зеленського не стримала обіцянки про зниження тарифів. За словами колишнього чиновника, вартість газу для споживачів за останній рік зросла втричі. Після цих слів Розенка нардеп Камельчук розлютився.

"Яке в три рази? Павло, алло, Ви з неба впали?" , - сказав він.

Потім Камельчук підійшов до Розенка й між ними почалася штовханина: Розенко схопив Камельчука за лікоть, а той його сильно штовхнув його на крісло. Їх зупинили нардеп від ОПЗЖ Нестор Шуфрич і ведучий шоу. Розенко поскаржився, що Камельчук поводить себе агресивно.

"Коли нема чого сказати - починається психоз" , - сказав він.

"Дякуй, що я тобі не ввалив" , – відповів йому на це Камельчук та пішов зі студії.

Чим відомий нардеп Камельчук