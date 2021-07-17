В Африці лютує "Дельта", континент досяг піку смертності

В Африці зараз пік смертності від COVID-19, а штам Дельта поширився по всьому континенту, повідомляє Новое время.

Як пише The New York Times в Намібії та Тунісі зафіксовано більше смертей на душу населення, ніж в будь-якій іншій країні. В Африці переповнені лікарні та закінчуються запаси кисню, а минулого тижня смертність підскочила на 40%.

Згідно з результатами нещодавнього дослідження, у пацієнтів з важкою формою COVID-19 в Африці ризик померти вище, ніж у хворих в інших частинах світу, через брак обладнання та поширені хронічні захворювання - ВІЛ і діабет.

Повністю від COVID-19 вакцинована тільки 1% населення Африки, пише NYT. Навіть через рік доз препаратів може не вистачити для вакцинації 1,3 млрд жителів континенту, якщо багаті країни не поділяться своїми запасами.

Африканські країни не можуть заздалегідь законтрактувати вакцину, тому покладаються на механізм COVAX, який безкоштовно постачає препарат в бідні країни. Але після того, як Індія обмежила експорт вакцини AstraZeneca, поставки COVAX припинилися. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько трьох чвертей з тих 70 млн доз вакцин, які отримали африканські країни, вже ввели.

Інша проблема - умови зберігання деяких вакцин. Тільки кілька африканських країн, зокрема, Руанда, могли отримати вакцину Pfizer-BioNTech, бо вона повинна зберігатися при температурі від -60 ° C до -80 ° C.

«З самого початку багатьом країнам бракувало необхідного планування, фінансування, робочої сили, холодильних установок і транспортних мереж, необхідних для вакцинації своїх громадян» , - сказано в матеріалі.

Як відзначає NYT, в африканських країн практично немає можливості самим закуповувати вакцини, оскільки більшість доз препарату, який повинні виготовити у 2021 році, вже продано. При цьому, за даними ініціативи One, до кінця серпня деякі з найбагатших країн світу отримають на 1,9 млрд доз більше, ніж потрібно.

У ВООЗ заявили, що при нинішніх темпах вакцинації тільки вісім невеликих африканських країн зможуть прищепити 10% населення до вересня. У деяких країнах одна з причин повільної вакцинації - поширення дезінформації та скептицизм населення з приводу вакцин.