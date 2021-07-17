Як заправити автокондиціонер своїми руками

Коли автомобілю близько десяти років, поповнювати систему кондиціонування холодоагентом доводиться щороку, а то й двічі за сезон. Тож не дивно, що у декого виникає бажання виконувати цю недешеву процедуру самостійно, повідомляє 24 Канал.

Холодоагент у кондиціонері – речовина дуже летюча, вона може покинути систему не те що через найменші тріщини трубопроводів, а навіть через пересохлу гуму ущільнювачів на стиках. Тому навіть на не дуже старих машинах доводиться час від часу “заправляти кондиціонер”.

Один з головних чинників штатної роботи кондиціонера в автомобілі – точна кількість холодоагента та оливи в системі

На перший погляд, це нескладно: під'єднав шланги від балона до штуцерів під капотом, запустив двигун, натиснув кнопку А/С, дивишся на манометри – і чекаєш, поки тиск припинить змінюватись. Але насправді, не все так просто.

Кількість холодоагенту визначена для кожної моделі автомобіля, відміряється він у грамах. На СТО систему заповнюють за допомогою спеціальної станції, яка вмикається у контур системи кондиціонування і має власну помпу для точного дозування. До того ж станція достеменно “знає”, скільки фреону бракує в системі – і поповнює її потрібною кількістю речовини та мастила для змащування рухомих частин компресора.

Якщо заправляти кондиціонер своїми руками, відміряти кількість холодоагенту доведеться “на око”, тобто система отримає стільки, скільки “візьме” завдяки різності тисків у балоні з фреоном і в системі. Такий спосіб дозування дуже неточний, а якщо додати ще необхідність корегувати тиск в залежності від температури повітря під час заправки, то й поготів. Між тим, кондиціонер з недостатньою або надмірною кількістю холодоагенту буде працювати нештатно: по-перше, недодавати холод, а по-друге, він може прискорено зношуватись через перевантаження компресора або малу кількість оливи, яка циркулює по системі разом з фреоном.

Так звана манометрична станція (іноді кажуть метрологічна) допомагає правильно заправити кондиціонер і почасти протестувати систему

Ще одна важлива обставина: якщо фреону в системі було менш як 30% або не було зовсім, перед заправкою потрібно зробити вакуумування системи, щоб видалити з неї повітря з вологою. Для цього знову-ж таки потрібно спеціальне обладнання.

І попри все, заправити кондиціонер своїми силами справді можливо, особливо якщо ретельно вивчити інструкцію, що додається до того чи іншого комплекту. Але головне питання у тому, чи є сенс заправляти кондиціонер самостійно.

Чи є сенс заправляти кондиціонер своїми руками

По-перше, фінансовий бік справи. Комплект шлангів з арматурою та приладами для заправки автокондиціонера коштує близько 2500 грн. До них потрібен також балон в холодоагентом певного типу (найчастіше – R-134A). Також у продажу є “любительський варіант” – одноразові балончики з невеликою порцією фреону (125 – 500 мл), з’єднувальним шлангом та манометром (ціна за все – близько 700-800 грн, тобто $ 25). З іншого боку, на фірмовій СТО 100 грамів фреону коштують приблизно 120 – 150 грн, плюс ще десь 300 грн обійдеться робота фахівця. Тобто цифри більш-менш співмірні.

У продажу є такі комплекти для самостійного поповнення системи кондиціонування автомобіля. Але вони допоможуть не в усіх випадках

По-друге, сенс заправляти кондиціонер (своїми руками чи на СТО – не важливо) є лише у тому випадку, якщо усунена причина втрати попередньої порції фреону. Зробити це можна лише на СТО, де є спеціальне діагностичне обладнання – але тоді й заправку системи виконають там же. Зрозуміло, що в принципі можна “задути” кондиціонер холодоагентом самотужки, попри всі попередження. І швидше за все, він почне давати в салон жаданий холод – але невідомо, скільки це триватиме – кілька місяців чи кілька днів.

Такий набір обладнання бажано мати автовласнику, яки хоче заправляти кондиціонер своїми руками

Нагадаємо також, що під час діагностики кондиціонера на спеціальному обладнанні на СТО власник може отримати попередження про те, що ефективність компресора значно знизилася. А це ключовий момент для подальшої долі системи. Якщо замість негайної заміни компресора водій продовжить експлуатацію такого “кондея”, продуктами зношення будуть безнадійно засмічені всі тонкі канали обох радіаторів, клапани та фільтр. Тоді ремонт кондиціонера обійдеться власникові у кількасот доларів, тобто у випадку зі старою машиною означатиме відмову від охолоджувача повітря взагалі.

Рекомендація:

Кондиціонер (а разом з ним і система клімат-контролю) – одна з найбільш примхливих систем автомобіля. До того ж її ремонт в деяких випадках обходиться у чималенькі суми. Тому кондиціонеру потрібен професійний догляд, і ми ще раз наголошуємо, що в домашніх або гаражних умовах обслуговувати його не варто.