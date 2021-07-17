На Азовському морі придумали, як боротися з медузами

На деяких пляжах українських курортів встановили бар'єрні сітки для боротьби з навалою медуз. Огородження поставили по периметру у воді, і тепер вони захищають від багатьох інших морських мешканців, здатних заподіяти людям шкоду, повідомляє Обозреватель.

Так, за допомогою буйків та сітки створюється басейн з морською проточною водою, в якому можна плавати.

Як стало відомо, щоб обгородити 50 метрів пляжу на віддаленні від берега 30 метрів, необхідно заплатити близько 77 тисяч гривень. За дно конструкція тримається на якорях, а вгору піднімається за допомогою спеціальних буйків.

Чи витримає сітка шторм – поки невідомо. Зазначається, що все залежить від розташування бази відпочинку, структури дна і сили стихії.

На сьогоднішній день бар'єрні сітки встановили деякі бази відпочинку Бердянська. Також подібні конструкції замовили в Кирилівку.

Як виглядають бар'єрні сітки. Джерело: "Ріа-М"

До речі, медузи стали величезною проблемою на українських курортах, особливо в акваторії Азовського моря. Відпочивальники часто скаржаться, що через нашестя морських мешканців неможливо купатися.