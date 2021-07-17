Чоловік кинув помирати: на столичних Березняках сталася смертельна ДТП

У Києві на вулиці Березняківській сталася смертельна ДТП.

У транспортному засобі перебувало троє людей: водій і його брат з дружиною.

фото dtp.kiev.ua

22-річна дівчина вилетіла з автомобіля і отримала важкі травми: перелом хребта, відкриту черепно-мозкову травму.

Чоловік загиблої після зіткнення втік з місця ДТП, кинувши вмираючу на асфальті дружину. Він також перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Жінка не приходячи до тями померла в машині швидкої допомоги.

фото dtp.kiev.ua
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