Чоловік кинув помирати: на столичних Березняках сталася смертельна ДТП

У Києві на вулиці Березняківській сталася смертельна ДТП.

У транспортному засобі перебувало троє людей: водій і його брат з дружиною.

22-річна дівчина вилетіла з автомобіля і отримала важкі травми: перелом хребта, відкриту черепно-мозкову травму.

Чоловік загиблої після зіткнення втік з місця ДТП, кинувши вмираючу на асфальті дружину. Він також перебував в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Жінка не приходячи до тями померла в машині швидкої допомоги.