Технології майбутнього вже сьогодні: огляд цікавих новинок

Технології майбутнього вже сьогодні! Наскільки реальним є створення біогібрідного робота зі справжніми м'язами і при чому тут військові? Як пройшло випробування реактивного ранця, наскільки він ефективний? Як роботи допомагають людині в рішень різних завдань і чи можуть вони використовуватися в сфері мистецтва? Що чекає технологію відеозв'язку і чи можна зарядити фітнес браслет теплом свого тіла?

Про це та багато іншого ви дізнаєтеся в даному відео, бажаю приємного перегляду!