Настя Каменських вразила мережу яскравим фото в бікіні

Українська співачка Настя Каменських розбурхала шанувальників жарким кадром з Туреччини, на якому вона позувала в бікіні, повідомляє РБК-Украина.

Свої морські пригоди артистка показала в Instagram﻿.

На знімку Настя відображена в яскраво-рожевому бікіні і кепці. Волосся зірки розпущене і майорить на вітрі, а на обличчі немає макіяжу.

Співачка стоїть на колінах на SUP дошці, тримаючи в руках весло. Каменських демонструє апетитні форми і непідробне щастя на обличчі.

"Морські пригоди" , - підписала фото виконавиця.

Настя Каменських в рожевому бікіні поплавала на SUP-борді (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники оцінили яскравий купальник співачки і її спокусливу фігуру: