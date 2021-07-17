В Індії народилось триголове немовля (відео)

В індійському штаті Уттар-Прадеш 12 липня народилось незвичайне немовля - у дитини три голови. Малюка визнали втіленням бога і почали паломництва в будинок сім'ї, повідомляє Страна.ua.

Про це пише DailyStar .

Дитина і його мати почуваються добре, при цьому жінка пережила "нормальну" і здорову вагітність, що зробило народження триголового малюка ще більш дивним. Дві додаткові голови прикріплені безпосередньо до задньої частини його "нормальної" голови і навіть мають волосся.

Тепер сім'я дитини страждає від численних паломників, які вирішили що малюк - втілення Бога на землі.

Відзначимо, що в індуїзмі є поняття Тримурти. Це тріада, яка об'єднує трьох головних божеств індуїстського пантеону (Брахму-Творця, Вішну-Хранителя і Шиву-Руйнівника) в єдине ціле. Іноді Тримурти зображується як три бога, зі зрослими тілами. На деяких скульптурах Тримурти виглядає, як три голови на одному тілі.