У Нідерландах вшанували пам'ять жертв катастрофи МН17

У суботу, 17 липня, в Нідерландах хвилиною мовчання вшанували пам'ять людей, які загинули в катастрофі літака рейсу МН17, який у 2014 році збили російські бойовики в небі над Донбасом, повідомляє Деловая столица.

Через коронавірус сьомі роковини трагедії проходять без масових заходів.

Під час церемонії біля меморіального комплексу памʼяті жертв трагедії, що біля аеропорту "Схіпхол", звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17, родичі зачитали імена загиблих та поклали квіти.

На меморіалу висаджені 298 дерев, які символізують жертв трагедії. Біля кожного дерева — табличка з іменем та пташка.