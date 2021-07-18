Що сталося з заводом "Москвич" та брендом, яким зараз володіє Volkswagen

Популярні колись 412-ті" та "сорок перші" майже зникли з наших вулиць. А що тепер із заводом "Москвич", на якому мільйонами виробляли ці колись цілком успішні легковики? Як не дивно, майже на тому ж місці все також роблять автомобілі, повідомляє 24 Канал.

Доля колись славетного бренду відома усім – він став жертвою суспільно-політичних негараздів 1990-х та подальшого неефективного управління. Єдина на той час модель – ще не дуже старий морально “Москвич-2141” різко втратив якість, а згодом – і попит. І вже ніщо не змогло врятувати підприємство – ані дотації держави, ані підтримка міста.

“Москвич” останнього – передньопривідного – сімейства був цілком вдалим автомобілем, але йому не пощастило народитися напередодні епохи змін

До зниження попиту додався ще один фактор, який остаточно добив “Москвича”: місце розташування підприємства. Головний майданчик заводу розташований просто посеред одного з найдорожчих міст світу – в чотирьох зупинках метро від центру Москви!

2002 року конвеєр остаточно зупинився. Агонія великого заводу – тепер це називається процедура банкрутства – тривала кілька років, але цей день врешті-решт настав: з фасаду адмінкорпусу на Волгоградському проспекті зняли символічні сім літер.

У свої кращі часи завод АЗЛК випускав до 200 000 автомобілів на рік

Між тим, з точки зору технологій завод був не менш розвиненим, ніж, скажімо, ВАЗ у Тольятті. У 1960-ті роки завод МЗМА (Московський завод малолітражних автомобілів) офіційно вважався “експортним” – орієнтованим на виробництво в першу чергу продукції для продажу за кордон. Моделі 407, 408 і 412 справді непогано продавалися у Європі, в деякі роки туди надходила більша частина річного випуску.

У 1960 – 70 роки європейські дилери самі створювали на базі стандартних “408-х” і “412-х” автомобілі різних комплектацій

“Москвич” – а раніше КИМ, ЗМА, МЗМА и АЗЛК – був підприємством повного циклу потужністю 200 автомобілів на рік, яке за свою 76-річну історію кілька разів переустатковувалося сучасним на кожен момент обладнанням. Наприклад, 1971 року завершилася чергова реконструкція виробництва за участю компанії Renault, коли завод отримав нові технологічні лінії.

До 1991 року на 90% було побудоване й укомплектоване нове моторне виробництво – фактично новий завод у заводі. Також були закуплені технологічні лінії нового типу – так звані “гнучкі”, які не були “заточені” під один тип продукції, а давали змогу швидко переналагоджуватись під масовий випуск нових моделей автомобілів.

Без Леніна тоді було нікуди. Але коли настали економічні труднощі, Ілліч не допоміг: керівництву бракувало ринкового досвіду

У 2006 році завод “Москвич” було визнано банкрутом. Корпуси нового моторного виробництва відтоді займає компанія Renault, яка виробляє тут моделі Logan, Sandero, Duster та інші. На другій частині розгорнули Технополіс – такий собі інкубатор нових технологій, центр виробництва електронних компонентів.

Цікаво, що виробниче обладнання заводу-банкрота також було виставлено на аукціон і продано, в тому числі й за кордон. Зокрема, відомо, що обладнання ковальско-пресового виробництва поїхало до Китаю, Туреччини, Індії та Ірану. В кожній з цих країн є власне виробництво автомобілів, в тому числі й тих, що постачаються на вітчизняний ринок – хто зна, може відштамповані на “москвичівських” пресах сучасні машини бігають і українськими шляхами?

Футуристична будівля музею АЗЛК збереглася й досі

“Москвич” залишив по собі ще одну пам'ять: заводський музей з унікальними експонатами. В роки смути, коли розпродували все без розбору, ентузіасти врятували колекцію, викупивши її у підприємства. За кілька років держава повернула зібрання, і в одному з павільйонів московської ВДНГ експонуються історичні вітчизняні авто.

Насамкінець додамо, що правами на бренд “Москвич” володіє концерн Volkswagen AG. Цього року закінчується термін дії цих прав власності. Що робитиме VAG – продовжить права чи відмовиться від них? Схоже, від відповіді залежить майбутнє марки.