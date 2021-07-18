Настя Каменських показала свої ранкові ритуали
Українська співачка Настя Каменських поділилася із шанувальниками сміливими кадрами, на яких позує без макіяжу. Знаменитість показала, з чого починається її ранок, повідомляє Обозреватель.
Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці в Instagram Каменських. У короткому ролику, раніше опублікованому в додатку Tik-Tok, артистка показала свої ранкові ритуали: як вона встає з ліжка, вмивається, чистить зуби, готує сніданок і з'їдає його. У кадрі видно, що Каменських позує з розпущеним волоссям і без косметики.
"Ну як же смачно прокинутися вдома. Наберуся сил і ввечері зустрінемося в Одесі", – підписала відео Настя.
Шанувальники Каменських засипали її компліментами, зазначивши, що вона має натуральний і гарний вигляд.
"Така гарна", "Дуже мила", "Така справжня, обожнюю", – писали користувачі мережі.
Коротко про знаменитість:
- Настя Каменських, також відома як NK – українська співачка, акторка, ведуча, суддя і наставниця українського вокального шоу "Х-Фактор". Стала відомою після участі в дуеті "Потап і Настя", який був створений 2006 року.
- Через два роки відбувся реліз дебютного альбому "Не пара". 2017 року Настя припинила співпрацю з Mozgi, створила компанію NICE2CU і запустила сольний проєкт NK. 2019 року вийшла заміж за свого колегу Олексія Потапенка (Потапа).