Настя Каменських показала свої ранкові ритуали

Українська співачка Настя Каменських поділилася із шанувальниками сміливими кадрами, на яких позує без макіяжу. Знаменитість показала, з чого починається її ранок, повідомляє Обозреватель.

Відповідне відео з'явилося на офіційній сторінці в Instagram﻿ Каменських. У короткому ролику, раніше опублікованому в додатку Tik-Tok, артистка показала свої ранкові ритуали: як вона встає з ліжка, вмивається, чистить зуби, готує сніданок і з'їдає його. У кадрі видно, що Каменських позує з розпущеним волоссям і без косметики.

"Ну як же смачно прокинутися вдома. Наберуся сил і ввечері зустрінемося в Одесі" , – підписала відео Настя.

Артистка показала свої ранкові ритуали. Джерело: Instagram Насті Каменських

Шанувальники Каменських засипали її компліментами, зазначивши, що вона має натуральний і гарний вигляд.

"Така гарна", "Дуже мила", "Така справжня, обожнюю" , – писали користувачі мережі.

Коментарі під відео. Джерело: Instagram Насті Каменських

Коментарі шанувальників. Джерело: Instagram Насті Каменських

Коротко про знаменитість: