У Затоці знайшли мертвим зниклого 13-річного хлопчика

Сьогодні в курортному селищі Затока Одеської області виявлений мертвим 13-річний хлопчик, який зник вчора під час купання в Чорному морі, повідомляє УНІАН.

Про це заявили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області.

Тіло підлітка, батько якого знайшли загиблим 17 липня, виявили відпочивальники.

"Об 11:50 відпочивальниками на пляжі бази відпочинку "Ірина" у воді біля берега виявлено тіло" , - уточнили в управлінні.

Обставини загибелі дитини та її батька встановлюють правоохоронці.