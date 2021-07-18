Під Маріуполем відбулися навчання ППО

Біля Маріуполя завершилися польові навчання підрозділів протиповітряної оборони окремого загону спеціального призначення військової частини 3057 Національної гвардії України, повідомляє Кореспондент.

Повідомляється, що основною метою навчань було підвищити рівень організації ведення бою в різних умовах, налагодити ефективне управління розрахунками в бою і підняти рівень польової виучки особового складу.

Протягом тижня особовий склад розрахунків ППО відточував свою майстерність, починаючи з розвідки повітряного противника на місцевості, боротьби з БПЛА, закінчуючи виконанням вправ по стрільб із зенітних установок ЗУ-23-2.

Фото: МВС

Під час навчань військові отримали теоретичні та практичні знання з управління зенітними установками. Поліпшили навички у визначенні відстані до цілей, орієнтуванні на місцевості, пересуванні до вогневої позиції і від неї в укриття.