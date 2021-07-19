Курс валют НБУ на 19 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 июля, снизился на 6 коп до 27.23 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 32.14 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 19 коп до 37.65 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 15 коп до 29.62 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 7.01 за 1 польский злотый.