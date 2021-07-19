Курс валют НБУ на 19 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 19 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 18 июля, снизился на 6 коп до 27.23 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 32.14 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.67 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 19 коп до 37.65 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 15 коп до 29.62 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 7.01 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.230100
|EUR
|Евро
|32.141000
|RUB
|Рубль
|0.367280
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.645600
|CHF
|Швейцарский франк
|29.618900
|PLN
|Польский злотый
|7.010300